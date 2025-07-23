На Хмельниччині шахрай уник покарання за аферу з кредитами на 410 тис. грн
Після того, як чоловік отримував кредитні гроші на свою картку, він блокував потерпілих
Полонський районний суд виніс вирок Денису Романюку за шахрайство. Обвинувачений ошукав пʼятьох людей, обіцяючи додатковий заробіток з оформлення кредитних договорів. Завдяки схемі чоловік привласнив понад 410 тис. грн. Проте замість реального покарання йому призначили два роки іспитового терміну.
Як йдеться у вироку від 17 липня, у 2023 році Денис Романюк пропонував користувачам соцмереж додатковий заробіток. На пропозицію відгукнулися пʼятеро людей. Обвинувачений пояснив, що вони мають оформляти на себе кредитні договори, а отримані гроші передавати йому. Натомість обіцяв самостійно гасити кредити та віддавати їм частину суми як винагороду.
Спершу Денис Романюк дійсно дотримувався угоди, а коли втирався у довіру – змушував потерпілих перерахувати на його банківський рахунок велику суму кредитних грошей, після чого блокував. Так, чоловік привласнив понад 410 тис. грн.
Суддя Анатолій Горщар визнав Дениса Романюка винним у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч.1,2 ст.361 та ч.1,2,3 ст.190 Кримінального кодексу України), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.