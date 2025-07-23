Полонський районний суд виніс вирок Денису Романюку за шахрайство. Обвинувачений ошукав пʼятьох людей, обіцяючи додатковий заробіток з оформлення кредитних договорів. Завдяки схемі чоловік привласнив понад 410 тис. грн. Проте замість реального покарання йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 17 липня, у 2023 році Денис Романюк пропонував користувачам соцмереж додатковий заробіток. На пропозицію відгукнулися пʼятеро людей. Обвинувачений пояснив, що вони мають оформляти на себе кредитні договори, а отримані гроші передавати йому. Натомість обіцяв самостійно гасити кредити та віддавати їм частину суми як винагороду.

Спершу Денис Романюк дійсно дотримувався угоди, а коли втирався у довіру – змушував потерпілих перерахувати на його банківський рахунок велику суму кредитних грошей, після чого блокував. Так, чоловік привласнив понад 410 тис. грн.

Суддя Анатолій Горщар визнав Дениса Романюка винним у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч.1,2 ст.361 та ч.1,2,3 ст.190 Кримінального кодексу України), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.