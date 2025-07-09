Правоохоронці викрили сімейну пару з Кам’янець-Подільського району, яка створила вебсайт з нібито продажу масажних та інтимних послуг. Підозрювані ошукали девʼятьох чоловіків, а отримані гроші відкладали на купівлю будинку. Про це повідомила 9 липня пресслужба прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, 37-річний чоловік та його 34-річна дружина вирішили ошукувати чоловіків і для цього створили вебсайт із рекламою масажних та інтимних послуг. Після отримання передоплати спільники починали ігнорувати телефонні дзвінки замовників і зникали.

«Слідству відомо про девʼятьох потерпілих, які перерахували кошти на банківські картки подружжя. Завдяки схемі їм вдалося заробити майже 40 тис. грн», – повідомляють у прокуратурі.

Після викриття пара розповіла, що отримані гроші використала для придбання будинку, додавши їх до основної вартості нерухомості.

Подружжю оголосили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою, та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Чоловіку та дружині загрожує до восьми років позбавлення волі.