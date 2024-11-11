Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов заброньованого жителя Львівщини, якому прикордонники відмовили у виїзді за кордон, попри супровід тестя з першою групою інвалідності. Суд визнав цю заборону протиправною та скасував її.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, ще у липні 2024 року військовозобов’язаний позивач хотів виїхати за кордон через пункт пропуску Грушів-Будомєж, супроводжуючи свого тестя із першою групою інвалідності. Він також має бронь від призову на військову службу під час мобілізації. Попри надані на кордоні документи, йому не дозволили виїхати з країни. Житель Львівщини з рішенням прикордонників не погодився та пішов до суду, щоб його скасувати.

У своєму позові він зазначив низку підстав для перетину кордону, зокрема, що він здійснює постійний догляд за своїм тестем із першою групою інвалідності, має оновлені військово-облікові дані та вклеєний працівниками ТЦК штрих-код.

Представник прикордонників проти задоволення позову заперечив та заявив, що військовозобов’язаний чоловік не мав документу для перетину кордону.

Справу розглянула суддя Юлія Кондратюк, яка дослідила усі докази та аргументи сторін, визнавши, що прикордонники безпідставно відмовили позивачу у перетині кордону, та скасувала заборону на виїзд за кордон. Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше виключений з військового обліку житель Львівщини виграв суд у ТЦК та визнав свою мобілізацію незаконною.