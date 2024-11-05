У вівторок вранці, 5 листопада, у квартирі багатоповерхівки у місті Шептицький на Львівщині стався вибух. За попередніми даними, спрацювала навчальна граната.

Повідомлення про подію надійшло близько 5:00 ранку. У квартирі на просп. Шевченка, 9 стався вибух. На місце виїжджали швидка допомога, рятувальники та поліція.

Як повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Шептицької міськради Іван Васько, найімовірніше інцидент виник через необережне поводження із навчальною гранатою.

«Встановлено, що у квартирі перебувала жінка з малолітньою дитиною та її чоловік, який, швидше за все, розбирав запал навчальної гранати. Запал вибухнув, чоловік отримав пошкодження руки, але від госпіталізації відмовився», – розповів Іван Васько.

У поліції Львівщини розповіли, що внаслідок вибуху навчальної гранати постраждав 27-річний мешканець квартири, який був у нетверезому стані. За фактом інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.