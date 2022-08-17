Кришечки до стін чоловік прикріпив на морозостійкий клей. За його словами, навіть під час сильного вітру жодна з них не відпала

Мешканець села Древині Іваничівської громади Микола Левчук виклав візерунок у вигляді вишиванки на стінах свого будинку кольоровими пластиковими кришечками. За його словами, кришечки він збирав близько 16 років. Втілювати ідею в життя розпочав минулоріч, в 2021 році, а завершив роботу навесні 2022.

Раніше Микола Левчук писав картини, але після нещасного випадку з рукою йому довелось покинути цю справу. Згодом він прочитав історію про жінку з Закарпаття, яка прикрасила свій двір різнокольоровими пластиковими кришечками, і вирішив використати ідею. Спершу він хотів викласти чорно-білі візерунки, але потім передумав.

«Насамперед я усі узори малював на папері, робив чернетки, підбирав кольори, кілька разів їх міняв. Потім тренувався – викладав ці візерунки на підлозі. Опісля виміряв стіну, робив розрахунки і на вигладженій ґрунтовкою поверхні будинку креслив невеличкі квадратики, щоб знати куди саме чіпляти кришечку, і писав якого саме кольору він має там бути. А вже після цього брав кришечку на морозостійкий клей для зовнішнього використання, щоб довше трималась», – розповів Микола Левчук виданню БУГ.

Наносити візерунки він почав минулоріч, в 2021 році, а завершив роботу навесні 2022. За словами чоловіка, єдиною проблемою наразі є те, що кришечки частково вигоряють на сонці. Тоді їх доводиться замінювати. Також чоловік переживав, що через сильний вітер вони повідпадають, але цього не сталось.

Наразі чоловік продовжує збирати кришечки, аби в разі потреби йому було чим замінити елементи вишиванки. За його словами, найбільше потрібні білі та жовті, оскільки їх найважче знайти.