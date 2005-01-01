Мешканці Пустомитівського району повідомили про підозру у вбивстві чоловіка

СуспільствоЮлія Поліковська, 22 березня7030

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31-річній мешканці Пустомитівського району повідомили про підозру у вбивстві свого чоловіка. Підозрювану затримали 14 березня, вона перебуває під вартою.

Побутовий конфлікт у подружжя виник у їхньому приватному будинку в одному із сіл Пустомитівського району у ніч на 14 березня 2018 року. Правоохоронці встановили, що підозрювана завдала чоловікові смертельного удару в серце кухонним ножем, повідмила прес-служба прокуратури Львівської області.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). У разі доведення вини, жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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