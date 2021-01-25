Міністерство культури відреагувало на матеріал BBC із «російським» Кримом
Російська служба BBC опублікувала мапу, де внесла до списку російських міст окуповані Севастополь та Сімферополь
Міністерство культури та інформаційної політики України звернеться до посольства Великої Британії, щоб отримати пояснення від штаб-квартири британського мовника, чому їхня російська філія внесла окуповані Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання Олексія Навального.
«Бі-Бі-Сі багато років вважається міжнародним взірцем достовірності інформації у матеріалах, тому МКІП звернеться до Посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст», – наголосив міністр культури Олександр Ткаченко у понеділок, 25 січня.
Російська служба BBC вночі 24 січня опублікувала у Twitter інтерактивну мапу із містами, де пройшли акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. При цьому окуповані українські міста Севастополь та Сімферополь у цьому списку були також марковані як «російські». Внизу була позначка про те, що «Росія анексувала Севастополь та Крим у 2014 році».
Подробная карта того, в каких городах в России и в мире прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального (нажмите на картинку, чтобы посмотреть полностью). pic.twitter.com/mVPP9jMzTU— bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021
У відповідь на це МЗС України вказало російській службі британського мовника BBC на неприпустимість позначення окупованих українських міст російськими. А також відзначили, що Крим не анексований Росією, а окупований.