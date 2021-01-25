Міністерство культури та інформаційної політики України звернеться до посольства Великої Британії, щоб отримати пояснення від штаб-квартири британського мовника, чому їхня російська філія внесла окуповані Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання Олексія Навального.

«Бі-Бі-Сі багато років вважається міжнародним взірцем достовірності інформації у матеріалах, тому МКІП звернеться до Посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст», – наголосив міністр культури Олександр Ткаченко у понеділок, 25 січня.

Російська служба BBC вночі 24 січня опублікувала у Twitter інтерактивну мапу із містами, де пройшли акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. При цьому окуповані українські міста Севастополь та Сімферополь у цьому списку були також марковані як «російські». Внизу була позначка про те, що «Росія анексувала Севастополь та Крим у 2014 році».

Подробная карта того, в каких городах в России и в мире прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального (нажмите на картинку, чтобы посмотреть полностью). pic.twitter.com/mVPP9jMzTU — bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021

У відповідь на це МЗС України вказало російській службі британського мовника BBC на неприпустимість позначення окупованих українських міст російськими. А також відзначили, що Крим не анексований Росією, а окупований.