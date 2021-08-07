Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19 можна отримати у сімейного лікаря, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, це свідоцтво не має бути обов'язково на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах.

«Міжнародні сертифікати (мається на увазі міжнародне свідоцтво про вакцинацію) про проведення вакцинації сьогодні доступні. Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря після того, як вам провели щеплення два рази вакциною проти Covid-19. У нас всі вакцини визнані ВООЗ, тому на кожну з них сімейний лікар вам видасть міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", – сказав Ляшко в ефірі телеканалу «1+1», повідомив «Укрінформ».

Він додав, що це свідоцтво не має бути обов'язково на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах.

«Не на жовтому бланку, як шукають. А роздруківка з печаткою лікаря і закладу. Все. Це міжнародний сертифікат, який визнається, оскільки він передбачений міжнародними медико-санітарними правилами», – сказав міністр.

Він додав, що ковідний електронний сертифікат введений ЄС додатково. Україна отримала технічне завдання до цього електронного застосунку і розробила свій. Наразі після технічної експертизи український ковід-сертифікат повністю відповідає вимогам ЄС, наголосив Ляшко.

«Зараз завершується бета-тестування, дошліфовуються юридичні аспекти, і в українців буде ковідний сертифікат, аналогічний тому, що в ЄС. Тому нам для подорожей не потрібний буде міжнародний сертифікат, ми подорожуватимемо по електронному документу», – сказав Ляшко.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено майже 4 млн людей, з них дві дози отримали майже 2,3 млн.