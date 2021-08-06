CNN також вирішив відкласти повернення працівників у офіси у вересні

Американський телеканал CNN звільнив трьох невакцинованих співробітників, які прийшли в офіс телекомпанії, попри обов'язкову наявність вакцини від Covid-19. Про це повідомляє Reuters з посиланням на записку президента CNN Джеффа Цукера, яку розіслали співробітникам телеканалу.

Він заявив, що в CNN нульова терпимість до тих, хто прийшов працювати в офіс без щеплення.

«Усі з відділу новин, спорту та студій, хто приходить зараз і приходитиме пізніше, мають бути щеплені. Ми уже кілька місяців чітко про це говоримо, тому не повинно бути ніякої плутанини», – йдеться у записці.

Крім того, наявність вакцинації може стати обов'язковою для нових працівників телеканалу.

«Дозвольте я буду гранично відвертим – в нас політика нульової толерантності у цьому питанні», – написав Цукер.

CNN також вирішив відкласти повернення працівників у офіси, яке було заплановане на 7 вересня, на середину жовтня, а в офісах у Лос-Анджелесі, Вашингтоні й Атланті ввели обов'язкове носіння масок.

Це один з перших прикладів, коли американська фірма припиняє працевлаштування співробітників через порушення корпоративних правил щодо вакцинації. У Сполучених Штатах такі дії є легальними.

У медичній галузі США подібні ситуації вже були. Так, у липні шість осіб із старшого медичного персоналу у штаті Нью Джерсі були звільнені за відмову робити щеплення. А в червні понад 150 працівників медичної системи Х’юстонського методистського госпіталю були звільнені чи пішли у відставку за невиконання умови обов’язкової вакцинації.

Раніше керівництво інтернет-гігантів Facebook та Google оголосило, що співробітники у США повинні бути щепленими від коронавірусу, це є умовою повернення на свої робочі місця в офісах.

США на федеральному рівні вже анонсували нові правила для працівників держустанов, які не вакцинувалися. Їм доведеться на роботі носити маски та один раз або двічі на тиждень робити тест на коронавірус. Також для невакцинованих працівників діятимуть обмеження щодо відряджень.

Що в Україні?

У випадку погіршення епідеміологічної ситуації в державі, невакцинованих осіб, чия сфера діяльності передбачає контакти з великою кількістю людей, не допускатимуть до роботи. Такий крок влади анонсував голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, мова йде про транспортників, співробітників підприємств громадського харчування, комерційних або комунальних структур, які багато спілкуються з людьми.

«Ми в Україні не говоримо про обов’язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт із великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

На думку народного депутата, ніщо не заважає людині отримати щеплення, адже дефіциту вакцин наразі немає.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що під час карантину не зачинятимуть ті навчальні заклади, в яких не менше від 80% педагогічного складу пройшли вакцинацію.

Як зазначає «Радіо Свобода», у квітні цього року Європейський суд із прав людини виніс рішення, що обов'язкова вакцинація не суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Хоча це стосувалося скарги чеських батьків, які протестували проти обов’язкового щеплення дітей, проте, на думку правозахисників, це рішення стало прецедентом, згідно з яким обов'язкові щеплення визнали законними у демократичних державах. Сюди входить також і вакцинація проти коронавірусу.