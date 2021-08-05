США дозволять вʼїзд тільки вакцинованим іноземцям, – Reuters
Адміністрація президента Джозефа Байдена розробляє план, який вимагатиме від майже усіх іноземних відвідувачів при вʼїзді до США бути повністю вакцинованими проти коронавірусу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому.
Як повідомляється США мають намір відновити міжнародний туризм, щоб посприяти розвитку бізнесу авіакомпаній і туристичної індустрії, однак не готові відразу зняти всі обмеження через зростання числа тих, хто заразився штамом «Дельта».
Наразі міжвідомчі робочі групи в адміністрації Байдена працюють над підготовкою нової системи відновлення поїздок, яка включає поетапний підхід.
Білий дім вже провів обговорення з авіакомпаніями та іншими організаціями про те, як він буде впроваджувати політику вимоги вакцинації для іноземних відвідувачів. Адміністрація також повинна найближчим часом відповісти на інші питання, у тому числі щодо того, що буде вважатись доказом вакцинації та які препарати визнають.
Зазначимо, що наразі до Сполучених Штатів заборонено прибувати більшості іноземців, які протягом останніх 14 днів перебували у Сполученому Королівстві, країнах ЄС, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. Виняток лише для іноземців, що мають робочу візу і працюють у соціально-значущій галузі. При цьому всі, хто вʼїжджає у США, незалежно від наявності вакцинації, повинні мати негативний результат тесту.
Представники галузі, як і раніше, вважають, що до зняття обмежень пройдуть як мінімум тижні, а можливо, і місяці.
Як інформував ZAXID.NET, у США виявили зростання хворих на ковід серед щеплених відвідувачів масових заходів.