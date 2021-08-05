Наразі всі, хто вʼїжджає у США, незалежно від наявності вакцинації, повинні мати негативний результат тесту

Адміністрація президента Джозефа Байдена розробляє план, який вимагатиме від майже усіх іноземних відвідувачів при вʼїзді до США бути повністю вакцинованими проти коронавірусу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому.

Як повідомляється США мають намір відновити міжнародний туризм, щоб посприяти розвитку бізнесу авіакомпаній і туристичної індустрії, однак не готові відразу зняти всі обмеження через зростання числа тих, хто заразився штамом «Дельта».

Наразі міжвідомчі робочі групи в адміністрації Байдена працюють над підготовкою нової системи відновлення поїздок, яка включає поетапний підхід.

Білий дім вже провів обговорення з авіакомпаніями та іншими організаціями про те, як він буде впроваджувати політику вимоги вакцинації для іноземних відвідувачів. Адміністрація також повинна найближчим часом відповісти на інші питання, у тому числі щодо того, що буде вважатись доказом вакцинації та які препарати визнають.

Зазначимо, що наразі до Сполучених Штатів заборонено прибувати більшості іноземців, які протягом останніх 14 днів перебували у Сполученому Королівстві, країнах ЄС, Ірландії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії. Виняток лише для іноземців, що мають робочу візу і працюють у соціально-значущій галузі. При цьому всі, хто вʼїжджає у США, незалежно від наявності вакцинації, повинні мати негативний результат тесту.

Представники галузі, як і раніше, вважають, що до зняття обмежень пройдуть як мінімум тижні, а можливо, і місяці.

Як інформував ZAXID.NET, у США виявили зростання хворих на ковід серед щеплених відвідувачів масових заходів.