Викладачі, лектори та студенти університетів Італії в майбутньому повинні пройти вакцинацію, тестування або надати докази одужання від Covid-19, заявив увечері в четвер, 5 серпня, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

За його словами, які наводить агенція dpa, з нового навчального року у вересні вони повинні будуть надати відповідні докази для навчання. Уряд вирішив, що якщо вчителі не нададуть доказів одужання, тестування чи вакцинації, то їх буде відсторонено від роботи через п'ять днів.

Також з вересня так званий «зелений паспорт», який слугує доказом вакцинації, тестування або одужання від коронавірусу, буде необхідний в поїздах і автобусах далекого прямування, на поромах або авіарейсах.

Крім того, з п’ятниці, 6 серпня, ковід-паспорт в італії необхідний для відвідування приміщень ресторанів, музеїв, басейнів або спа-салонів. Це також стосується культурних або спортивних заходів на відкритому повітрі або спортивних залів. Правило поширюється на людей віком понад 12 років. У разі відмови виконувати це правило передбачено штраф. Такі обмеження Італія запроваджує на тлі незначного зростання в країні нових хворих на коронавірус, яке відбулося останнім часом.

В Італії для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини. Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на Covid-19 не більше шести місяців тому.