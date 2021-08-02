Міська влада Дніпра для популяризації вакцинації від коронавірусу пообіцяла вакцинованим мешканцям безкоштовний проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно. Відповідне розпорядження підписав мер Дніпра Борис Філатов в понеділок, 2 серпня, йдеться на сайті Дніпровської міської ради.

Щепленим двома дозами мешканцям міста влада Дніпра обіцяє надати місячні проїзні абонементи. Як уточнив Філатов, йдеться про електротранспорт та метро. А окрім знижок на квитки в кіно, міська влада також розглядає можливість дозволити вакцинованим відвідувати кінотеатри без маски.

Також планують організувати в місті два заходи – один для молоді та інший для літніх людей. Вакцинованих туди впускатимуть безкоштовно. Самі заходи мають відбутися у жовтні – листопаді.

Крім того, згідно із розпорядженням, працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради повинні вакцинуватися до 15 жовтня. Ті, хто це не зробив, щотижня надаватимуть довідку про відсутність коронавірусу (крім тих, у кого є відповідні медичні протипоказання, з наданням підтверджувальних документів).

«Тепер всі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як в мерії Нью-Йорка)», – написав Філатов у Facebook.

МОЗ очікує нову хвилю коронавірусу в Україні вже восени. Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.