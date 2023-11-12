Авто Баножича обганяло вантажівку в погану погоду і врізалось у мікроавтобус що їхав з протилежного боку

Міністра оборони Хорватії Маріо Баножича усунули з посади після ДТП зі смертельними наслідками. Про це 12 листопада заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє АР.

«Я усунув міністра Баножича з посади міністра оборони, враховуючи надзвичайні обставини», – сказав Пленкович. Обов’язки Баножича тимчасово виконуватиме держсекретар Здравко Якоп.

Заступниця прокурора східного міста Вуковар Біляна Лубурич повідомила, що зразки крові і сечі Баножича взяли на експертизу.

Міністр оборони Маріо Баножич потрапив у ДТП в суботу, 12 листопада. Його авто обганяло вантажівку в погану погоду і врізалось у мікроавтобус що їхав з протилежного боку. Водій мікроавтобуса загинув, а Баножич був госпіталізований з серйозними травмами. Він отримав забій голови і мозку, а також численні травми тіла.

Відомо, що Маріо Баножич був один в машині та прямував на полювання і на момент аварії був одягнений у мисливський костюм.