Мирослава Гонгадзе керувала українською службою «Голосу Америки» з 2015 року

49-річна журналістка Мирослава Гонгадзе стала керівницею новоствореного представництва «Голосу Америки» у Східній Європі, яке базуватиметься у Києві. До України вона планує повернутися у 2022 році.

«Із інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив у регіоні Росії та Китаю», – пояснив призначення «Голос Америки» 21 грудня.

До України вона планує повернутися у 2022 році. Водночас, точної дати ні мовник, ні сама журналістка не називають.

Рішення щодо створення у «Голосу Америки» окремого представництва у Східній Європі з центром у Києві привітало й посольство України у США. Відомство заявило, що готове співпрацювати як із новоствореним офісом, так і із самою телерадіокомпанією.

Мирослава Гонгадзе – українська телеведуча, журналістка, вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе. Після загибелі чоловіка Мирослава отримала політичний притулок у США, де мешкає з 2001 року разом із дітьми. На «Голосі Америки» працює з 2004 року, українську службу телерадіокомпанії очолює з 2015 року.