У Росії заборонили називати іноземні вина «шампанським»

Підрозділи компанії Moet Hennessy, які виробляють шампанське, невдовзі друкуватимуть назву «ігристе вино» на пляшках, які вони експортують до Росії. Про це повідомила компанія 4 липня, пише Bloomberg.

Отже, виробник алкогольних напоїв зобов'язується дотримуватися поправки до російського закону, який зберігає назву французької провінції Шампань за ігристими винами, виробленими в Росії.

Аби відновити експорт, Moet Hennessy змінить етикетки, включивши згадку про «ігристе вино» і прибравши «шампанське» на пляшках, що поставлятимуться до Росії.

За даними сайту російського представництва компанії Moеt Hennessy, ТОВ «Моет Хеннессі Дистриб’юшн Рус», ця компанія нині постачає до Росії 45 різновидів французького шампанського елітних марок Moеt & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug, Ruinart, Chandon і Mercier, а також коньяки Hennessy, елітні сорти шотландського віскі, водку, текілу й вина.

Як інформував ZAXID.NET, виробник преміального алкоголю Moet Hennessy у РФ 2 червня повідомив про зупинення відвантажень шампанських вин на невідомий строк через поправки до закону про регулювання алкогольної продукції, який підписав президент Росії. Поправки дозволяють використовувати поняття «шампанське» тільки щодо російських вин.

Зміни в законодавстві вимагають від виробника французького шампанського пересертифікувати вина і змінити маркування продукції. У Moet Hennessy говорили, що виробники шампанського «не підтвердили готовності змінити категорію шампанських вин для російського ринку».

Варто зауважити, що на території ЄС на переважній більшості держав європейського континенту, включаючи Україну, «шампанським» можна називати лише продукцію вироблену в Шампані, оскільки це вважається захищеною географічною назвою. Цю вимогу у Європі досі не визнавали лише РФ та Білорусь.

Франція домагається від іноземних виробників продукції, яку вони називають іменами захищених французьких товарів, відмови від таких назв. Але в країнах поза межами Євросоюзу, де не діє європейський захист географічно захищених назв, вона не має юридичних важелів впливу, щоб домогтися такої зміни, і іноді вимушена йти на інші кроки для досягнення своєї мети.

Компанія Moеt & Chandon, яка пізніше злилася з Hennessy, а потім – з Louis Vuitton, починала свою історію у 1740-х роках саме як постачальник вина з Шампаня до Парижа.