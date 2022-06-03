Заборона вводиться на ретрансляцію телевізійних і радіопрограм інформаційного, інформаційно-аналітичного, військового і політичного змісту

Парламент Молдови ухвалив закон, який забороняє ретрансляцію програм із країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, повідомляє місцеве видання NewsMaker. Дія цього закону стосуватиметься і програм російських телеканалів.

Заборона вводиться на ретрансляцію телевізійних і радіопрограм інформаційного, інформаційно-аналітичного, військового і політичного змісту.

Зокрема, забороняється ретрансляція передач, що містять дезінформацію, пропаганду військової агресії, екстремістського чи терористичного змісту, а також хибну інформацію, що становить загрозу національній безпеці країни.

Винятки будуть зроблені для ретрансляції фільмів, музики та розважальних програм, які не мають мілітаристського підтексту.

Порушення закону каратиметься штрафом до 100 тисяч леїв (понад 5,2 тис. доларів), передбачено і тимчасове призупинення ліцензії на мовлення.

Із законопроекту прибрали більшість нововведень, які встигли стати скандальними. Так, початкова версія закону наділяла Службу інформації та безпеки (СІБ) повноваженнями блокувати сайти, які розповсюджують дезінформацію, що завдає шкоди інформаційній безпеці країни. Прибрали також покарання для фізосіб за поширення дезінформації.

Російський «Интерфакс» зазначає, що така заборона вводилася у 2017 році, проте у 2020 році її скасували. Після масштабного вторгнення Росії в Україну влада Молдови знову заборонила ретрансляцію низки програм рішенням Комісії з надзвичайного стану на період дії НС, тепер заборона схвалена на законодавчому рівні.