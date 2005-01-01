Московський патріархат отримав рішення на свою користь щодо особливих статутних умов

В УПЦ (МП) хочуть реєстрації статутів, які по суті приватизовуватимуть майно релігійної громади

У Київському окружному адміністративному суді 5 червня відбулося чергове засідання у справі за позовом Київської митрополія УПЦ (МП) проти Міністерства культури України. Колегія суддів вирішила частково задовольнити позов митрополії. Так, було визнано протиправними дії міністерства щодо повернення статутів на доопрацювання. Суд також визнав протиправною бездіяльність державного органу щодо нереєстрації статутів, пише РІСУ.

Міністерство культури зобов'язали розглянути статути по суті та ухвалити рішення. Також в ухвалі зазначається, що Мінкульт повинен повернути позивачу гроші, пов'язані із судовими витратами. Це близько чотирьох тисяч гривень.

Рішення набере чинності за 10 днів, якщо не буде подана апеляція. Представник міністерства Андрій Юраш вже заявив, що відомство подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, що між Київською митрополією УПЦ (МП) та Міністерством культури України вже півтора року триває судовий процес, через нереєстрацію статутів релігійних організацій цієї Церкви. В міністерстві пояснюють, що статути протирічать чинному законодавству, а тому їх неможливо зареєструвати. Чиновники запропонували Церкві доопрацювати документи, однак в митрополії це робити відмовились. Представники УПЦ (МП) заявляли, що вони хочуть, щоби статути або зареєстрували або надали офіційну відмову у такій реєстрації.

Як писав ZAXID.NET, у лютому 2017 року Київський окружний адміністративний суд почав розгляд позову Української Православної Церкви (Московського Патріархату) до міністерства культури України щодо відмови у реєстрації статутів релігійних структур УПЦ (МП). Таким чином, керівництво УПЦ (МП) має намір убезпечитися від втрати церковних споруд у випадку переходу церковних громад до іншої конфесії.

УПЦ (МП) на тлі численних випадків переходів парафій до УПЦ (КП) хоче прописати в статутах своїх громад виключне право архиєрея розпоряджатися будівлею храму та всім майном. В такому випадку навіть якщо УПЦ «не втримає» парафію від переходу, то хоча б храм лишиться за нею.

Як повідомляло ТСН, під виглядом реєстрації нових статутів парафій УПЦ (МП) по суті відбувається тотальна приватизація грошей і майна українських православних громад.