Такі таблетки знищують хвороботворні мікроорганізми, які можуть викликати гострі кишкові інфекції

Центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України передав постраждалим від підриву Каховської ГЕС понад 200 тис. таблеток для знезаражування питної води. Таблетки надали мешканцям Херсонщини, підприємствам та об'єктам критичної інфраструктури, повідомили у прес-службі МОЗ у середу, 19 липня.

Таблетки, які передали у МОЗ, покликані запобігти розповсюдженню хвороб, які можуть міститися в забрудненій воді. За даними МОЗ, інфекційні хаби наразі працюють на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, та забезпечують місцевих тестами для діагностики та спецнаборами для лікування.

«Станом на 18 липня випадків інфекційної захворюваності, пов’язаної з підтопленням не зафіксовано. Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб на територіях постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей не виявлено. Епідемічна ситуація на територіях цих областей залишається прогнозованою та керованою», – повідомили у прес-службі МОЗ.

З моменту підриву Каховської ГЕС, 6 червня 2023 року, МОЗ видало 205 314 таблеток для знезараження питної води. Зокрема, таблетки надавалися місцевим мешканцям, підприємствам водопостачання та об'єктам критичної інфраструктури. «Таблетки для знезараження питної води, знищують хвороботворні мікроорганізми, які можуть викликати гострі кишкові інфекції», – додали у прес-службі МОЗ.

Нагадаємо, 6 липня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого вода затопила понад 80 населених пунктів. Річище Дніпра змінило свій напрям, спровокувавши мор риби та забруднення водойм.

18 липня Кабінет міністрів затвердив експериментальний проект з відбудови Каховської ГЕС, який розрахований на рекордні два роки. Раніше фахівці називали мінімальним терміном для реконструкції ГЕС 5-7 років. Відбудова проводитиметься у два етапи – проектування інженерних конструкцій та підготовка до відновлення, а також власне відбудова, яку розпочнуть після деокупації Херсонщини.