Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн, які потрапили до «червоних» та «зелених» зон за кількістю випадків захворювань на Covid-19. Відповідний список держав оприлюднений на сайті МОЗ у п’ятницю, 22 січня.

До «червоної» зони увійшло 68 держав, що на 2 країни більше, аніж минулого тижня. До переліку «червоних» країн потрапили Угорщина, Чорногорія, США, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Кіпр, Грузія, Польща, Росія, Велика Британія, Угорщина та Іспанія. Повний список держав можна переглянути тут.

Ті, хто приїжджають в Україну з таких країн, повинні ізолюватися на 14 днів із використанням додатка «Дій вдома», або здати ПЛР-тест впродовж доби.

Зазначимо, що до червоної зони МОЗ відносить країни, в яких за останні два тижні кількість підтверджених випадків коронавірусу в розрахунку на 100 тисяч населення вища, ніж аналогічний показник в Україні. Якщо цей показник нижчий за український, країну включають до «зеленої» зони.

Міністерство закордонних справ створило інтерактивну мапу, в якій вказано, чи пускає відповідна країна громадян України.