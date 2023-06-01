Президент Хорватії й раніше неодноразово робив проросійські заяви

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відповів хорватському президенту Зорану Мілановичу, який назвав «шовіністичним» гасло «Слава Україні».

На своїй сторінці у Facebook Ніколенко опублікував скріншот новини про заяву Мілановича, який підписав: Слава Україні! – Živjela Hrvatska! [«Хай живе Хорватія» – має таке ж значення для хорватів, як «Слава Україні» – для українців].

Раніше Міланович сказав, що «Слава Україні» – це «вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків».

Президент Хорватії й раніше неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, у січні він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.