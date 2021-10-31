Іван Залужний активно підтримував місцевих атовців

Вранці у неділю, 31 жовтня, пішов з життя відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний. Про це у Facebook повідомив екс-голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

«Запорізька обласна державна адміністрація із сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців», – йдеться в повідомленні.

Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року єдиного онука, який пішов захищати Україну. Онук ветерана – 23-річний молодший лейтенант Іван Гутник-Залужний був смертельно поранений 10 серпня 2014 року під час обстрілу терористами блокпоста в районі Амвросіївки Донецької області. Ціною свого життя він врятував 50 побратимів. Іван посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Інформацію про смерть ветерана також підтвердили знайомі родини Залужних, пише «Радіо Свобода».

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ. Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії.

Ветеран активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.

Відомо, що Іван Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після закінчення шести класів здобув професію токаря і влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів.

У 1938 році був призваний у 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. Від початку Другої світової війни у складі 355-ого окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград.

Залужний дослужився до капітана I рангу, а після війни продовжив службу в армії.

У 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті (УІНП).

У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Як зазначалось під час церемонії, цю нагороду вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

У травні 2021 року Івану Залужному виповнилось 103 роки.

Дата і місце прощання з ветераном поки невідомі.