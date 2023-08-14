Чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав

Прикордонники відділу прикордонної служби «Фальків» Чернівецького загону спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відшукали порушника кордону, який потребував медичної допомоги. Про це повідомили в Державній прикордонній службі у понеділок, 14 серпня.

Як розповіли в прикордонники, напередодні до них звернулися представники ДСНС на «Гарячу лінію» яких надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги. Після півторагодинних пошуків спільна пошукова група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області.

Як з’ясувалося, він намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам.

Від правоохоронців порушник дізнався, що довго йшов взагалі не в той бік, адже знайшли його за 15 кілометрів від омріяного державного кордону.

«Лікарі ДСНС надали чоловіку медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. А прикордонники склали на блукальця адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону», – розповіли в ДПСУ.

У ДПСУ зазначають, що лише протягом минулих вихідних прикордонники Чернівецького загону затримали 41 чоловіка призовного віку за спробу незаконно перетнути кордон.