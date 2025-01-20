Депутата Селятинської громади затримали 17 січня

Працівники СБУ та Нацполіції на Буковині викрили депутата Селятинської громади, який організував незаконний трансфер чоловіків призовного віку за кордон. Він особисто проводив ухилянтів через гори та річки в Румунію. За даними ZAXID.NET така послуга вартувала від 3 тис. доларів.

Депутата, який організував схему незаконного переправлення ухилянтів в країну Євросоюзу, викрили правоохоронці під час чергового рейду з викриття злочинних груп з уникнення мобілізації, повідомили в Службі безпеки України. На Буковині нейтралізували дві такі схеми.

В першій – депутат Селятинської громади, яка розташована поруч з кордоном з Румунією, організував незаконний трансфер для військовозобов’язаних чоловіків. За власними джерелами ZAXID.NET в правоохоронних органах, зловмисник з одного ухилянта брав від 3 тис. доларів.

Депутата викрили в Чернівцях під час отримання частини коштів від «потенційного клієнта». Також правоохоронці з’ясували, що до своєї схеми він залучив ще двох спільників. Всі вони проводили чоловіків призовного віку через гори та річки в Румунію.

СБУ також викрила ще одну схему для втечі ухилянтів на Буковині. Злочинне угруповання допомагало військовозобов’язаним втекти до сусідньої країни Євросоюзу через гірські стежки. Після отримання замовлення на втечу зловмисники збирали своїх клієнтів в обумовленому місці біля держкордону, а потім показували їм прихований «маршрут».

Загалом за два дні СБУ та Нацполіція ліквідували 10 схем для ухилянтів в областях в Чернівецькій, Львівській, Житомирській, Вінницькій областях та в Києві.