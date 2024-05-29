Зловмисників викрили при перевірці документів на блок-пості

На Буковині екс-правоохоронця підозрюють в організації переправлення ухилянтів через держкордон. Працівник силових структур на своєму авто провозив військовозобов'язаних чоловіків через блок-пости. Щоб в перевіряючи не виникло підозр, то клієнтів він перевдягав у свою форму. Зловмисників викрили при перевірці документів на блок-пості.

За даними слідства, працівник правоохоронних органів долучився до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Його спільниками були ще двоє цивільних буковинців.

З клієнтами організатори спілкувались через спеціально створений обліковий запис в одному із месенджерів. Через інтернет вони узгоджували ціну та спосіб перетину кордону. Надалі до справи долучався правоохоронець. Він забезпечував трансфер військовозобов’язаних до заздалегідь визначеного місця відправлення.

«Працівники СБУ та Спеціалізованої військової прокуратури встановили, що у лютому за 2 тис. доларів організатори намагались незаконно переправити до Румунії жителя Кривого Рогу. Перевозив чоловіка правоохоронець. Щоб легко проїхати блок-пости, він надав своєму пасажиру формений одяг працівника правоохоронного органу», – повідомили в прокуратурі Буковини у середу, 29 травня.

При перевірці документів на одному з блок-постів їх викрили прикордонники. Наразі правоохоронець, причетний до організації незаконного перетину ухилянтів, звільнений зі служби. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.