Сигарети виробляли в старих складських приміщеннях

На Буковині правоохоронці викрили масштабну підпільну тютюнову фабрику, потужності якої дозволяли виготовляти до 50 тис. сигарет на добу. До її облаштування та роботи причетні місцеві жителі та громадяни іноземних країн. Поліцейські встановили, що лінію з виробництва цигарок облаштували в нежитлових старих приміщеннях. Там підробляли тютюн і фасували під виглядом відомих брендів.

Працівники департаменту стратегічних розслідувань поліції та Офісу прокурора встановили, що на підпільне виробництво постійно завозився готовий подрібнений лист тютюну. Також організатори забезпечили спеціальну поліграфію, пачками для сигарет, фільтрами та іншим речами, які необхідні для виготовлення цигарок.

«Фабрика працювала у закритому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії, організатори встановили дизельну підстанцію на території нежитлових приміщень», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції у вівторок, 28 січня.

Організатори збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України. Робили це через роздрібну торгівельну мережу, Telegram-канали, відправляли вироби через поштових операторів. На пачки з цигарками наклеювали марки акцизного податку невідомого походження.

Правоохоронці провели ряд обшуків на Буковині. Під час цих заходів оперативники ДСР Нацполіції та детективи БЕБ вилучили продукції та майна на понад 15 млн грн. Зокрема, серед вилученого – лінія повного циклу для виробництва тютюнових виробів, 70 тис. пачок цигарок та понад 1 600 кг тютюну, понад 1 млн марок акцизного податку для тютюнових виробів іноземної країни з ознаками підробки, 153 короби з поліграфічною продукцією понад 100 рулонів з матеріалом для виготовлення та пакування цигарок.

За фактом викриття великої підпільної фабрики правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 КК України (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі встановлюють всіх причетних до організації виробництва, щоб повідомити їм про підозру. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.