Чоловікам загрожує до 15 діб адмінарешту

Прикордонники Чернівецького загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. На ухилянтів склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 1 липня, мешканців Чернівецької, Тернопільської областей та міста Миколаєва, віком від 25 до 40 років, затримали у горах.

«Четверо чоловіків для здійснення свого задуму озброїлися електронною картою та обрали один з гірських маршрутів, сподіваючись залишитися непоміченими. Вони вдалися до втечі, та прикордонники зі службовими собаками затримали їх буквально в кількох метрах від кордону з Румунією», – зазначили в ДПСУ.

На затриманих склали протоколи за статтями 204-1 (спроба незаконного перетину кордону), 185-10 (злісна непокора працівнику Держприкордонслужби) та 202 (порушення прикордонного режиму) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції статей передбачають до 15 діб адмінарешту.