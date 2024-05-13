За поїздку в набитому автомобілі чоловіки заплатили по 8,5 тис. євро

На Буковині прикордонники зупинили автомобіль з 9 чоловіками всередині. Організатор, його спільник та ще 7 ухилянтів намагалися в одному авто виїхати в Румунію лісовими дорогами. За поїздку «з комфортом» чоловіки заплатили від 8,5 до 10 тис. євро.

Під час патрулювання україно-румунського кордону співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили легковий автомобіль. Військовослужбовці зупинили його, щоб перевірити документи водія і його пасажира. Однак всередині виявилися ще 7 чоловіків.

Прикордонники з’ясували, що водій віз своїх пасажирів до кордону з Румунією. З ними також був провідник, котрий мав перевести їх до сусідньої країни.

«Пасажирами виявились жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей та Києва. За “комфорт” проїхатись у три яруси кожен з них мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро», – повідомили в Західному регіональному управлінню Держприкордонслужби України в понеділок, 13 травня.

Чоловіки подорожували в Audi

Прикордонники на 7 чоловіків склали адмінпротоколи за спробу порушення державного кордону. Вони заплатять штраф. ️Водія та провідника військові передали представникам Національної поліції. Правоохоронці буковинцям вручили підозри за ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через кордон). Чоловікам загрожує до 5 років ув’язнення.