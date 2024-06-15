Обидвох порушників чекає адміністративна відповідальність

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонники Чернівецького загону розшукали двох чоловіків, які намагалися втекти до Румунії, проте заблукали в горах. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у суботу, 15 червня.

Як розповіли у відомстві, прикордонникам надійшла інформація від співробітника ДСНС про дзвінок від двох чоловіків, котрі заблукали в горах під час спроби незаконно потрапити та територію Румунії. Прикордонний наряд разом з гірсько-рятувальним підрозділом вже за деякий час знайшли чоловіків.

Прикордонники розповіли, що порушники вночі намагалися перетнути кордон вночі, однак через втому та сильний дощ втратили орієнтування. Зрештою, чоловіки заблукали і були змушені звернутися за допомогою. Обидвох порушників чекає адміністративна відповідальність.

«Нагадуємо, що спроби незаконного перетину кордону можуть загрожувати вашому життю і здоровʼю», – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, 10 червня на Закарпатті вантажівка з 32 українцями прорвалася через кордон з Угорщиною на ділянці кордону «Косино» та «Велика Бийгань». Прикордонники затримали усіх ухилянтів та кількох громадян, імовірно причетні до їхнього прориву через кордон.