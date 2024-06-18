На Буковині суд повернув громадам землі водного фонду вартістю понад 1,9 млрд грн. В суді прокурори довели, що орендар вчасно не сплачував внески за землю. Внаслідок цього дві громади не отримали прибуток протягом 2021-2024 років.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що у 2002 році дві сільські ради Дністровського району здали в оренду земельну ділянку водного фонду площею 31 га. Відповідно до умов договору, орендар мав здійснювати плату за користування землею до бюджетів Лівинецької та Кельменецької громади. Підприємець справно платив орендну плату. Однак, з 2021 по 2024 рік, він не здійснив жодного платежу за користування землею.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів щодо порушення законодавства підприємцем і справу передали в суд. «В суді прокурор довів, що орендар земельних ділянок водного фонду не виконав своїх зобов’язань перед орендодавцями та завдав шкоди місцевим бюджетам», – повідомили в прокуратурі Чернівецької області в вівторок, 18 червня.

Дністровський районний суд задовольнив позов окружної прокуратури про повернення Лівинецькій та Кельменецькій громадам земель водного фонду орієнтовною вартістю понад 1,9 млрд грн. Тепер представники громад зможуть цю землю здати в оренду і отримувати прибутки.