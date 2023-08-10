Раніше в місті працювало чотири камери автофіксації порушень ПДР

В Чернівецькій області з 11 серпня запрацюють шість додаткових камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. П'ять комплексів облаштують в Чернівцях, ще один встановлять на автотрасі Криворівня – Вижниця – Сторожинець – Чернівці, повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

В Чернівцях раніше було встановлено чотири камери автофіксації ПДР. Вони розташовані на вул. Білоруська, вул. Старожучківський Шлях, вул. Жасмінна та вул. Степова. Ще шість комплексів запрацюють з 11 серпня в місті та області.

«В Чернівцях камери розташовуватимуться на проспекті Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану; на проспекті Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні; на вулиці Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка та на вулиці Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна. Ще один комплекс стоятиме на об'їзній – на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога», – зазначив Олексій Білошицький.

Ще одну камеру автофіксації порушень ПДР встановлять в області. Її розташують на автотрасі Криворівня – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на 100 км+356 автодороги Р-62 в напрямку спрямування приладу до м. Сторожинець.

Загалом на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації з 11 серпня становитиме 215 штук.