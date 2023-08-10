З 11 серпня на Тернопільщині запрацюють три додаткові камери автофіксації порушень швидкості. Прилади розпочнуть фіксувати швидкість в автоматичному режимі з 11 серпня, повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

В Тернополі наразі працює п'ять камер автофіксації швидкості. Вони розташовані на вул. С.Будного, вул. Протасевича, проспекті Степана Бандери, та дві на вул. Злуки. Ще три комплекси запрацюють з 11 серпня в області.

«На Тернопільщині камери розташовуватимуться на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль; на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець та

на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Бірки», – зазначив Олексій Білошицький.

За інформацією ZAXID.NET одна камера буде розташована на відрізку траси Чортків – Заліщики, між населеними пунктами Товсте та Бересток в напрямку Тернополя. Ще одну облаштують в Кременці та на відрізку дороги Тернопіль – Скалат в напрямку с. Великих Бірок.

Загалом на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації з 11 серпня становитиме 215 штук.