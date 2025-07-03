На чоловіків склали протоколи про адміністративне правопорушення

Прикордонники Чернівецького загону затримали трьох мешканців Черкаської та Чернігівської областей, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, переодягнувшись у військову форму. На ухилянтів склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 3 липня, троє чоловіків, заздалегідь продумавши маршрут за допомогою електронних карт, вирішили незаконно перетнути українсько-румунський кордон в обхід пунктів пропуску на ділянці відділу «Красноїльськ». До кордону планували дістатися на автомобілі, попередньо домовившись з водієм, мешканцем Чернівців.



«За всією групою порушників слідкували оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону, які завчасно отримали інформацію про заплановане правопорушення. Автомобіль зупинили у прикордонні», – зазначили в ДПСУ.



Затриманими, окрім водія, виявилися жителі Черкаської та Чернігівської областей, віком від 25 до 31 року. На них склали протоколи про адміністративне правопорушення.