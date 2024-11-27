Організатор переправлення військовозобов'язаних чоловіків може отримати до дев’яти років позбавлення волі

На Чернігівщині, поблизу кордону з Білоруссю, прикордонники разом з поліцейськими затримали організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України 26 листопада.

За версією слідства, підозрюваний прокладав маршрути, які обходили блокпости, і надалі супроводжував чоловіків, які намагалися ухилитися від мобілізації, до державного кордону. Також організатор продавав інформацію про ці маршрути у месенджерах, зокрема Telegram.

Зловмисника затримали під час спроби незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка через кордон. Під час обшуків в організатора злочинної схеми вилучили гроші, телефони та інші докази протиправної діяльності.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення людей через державний кордон). Йому загрожує ув’язнення на строк від семи до дев’яти років.