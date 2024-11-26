У переправниці ухилянтів вилучили 2,5 кг золота

На Львівщині поліцейські повідомили про підозру 38-річній мешканці Одеси, яка організувала схему незаконного виїзду за кордон. Підозрювана через Telegram продавала ухилянтам фіктивні документи про народження дітей.

Як розповіли у вівторок, 26 листопада, у поліції та прокуратурі Львівщини, схема передбачала виготовлення фіктивних свідоцтв про народження неіснуючих дітей. 38-річна одеситка розмістила відповідне оголошення про продаж підроблених документів у месенджері Telegram.

Її затримали під час продажу підробленого свідоцтва військовозобов’язаному за 14 500 грн. Правоохоронці задокументували кілька епізодів злочинної діяльності фігурантки.

Під час обшуківвилучили підроблені печатки, бланки документів, золоті злитки та гроші

Під час обшуків у підозрюваної вилучили понад 270 підроблених печаток підприємств, установ та організацій, бланки документів та свідоцтв про народження дітей, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, за допомогою якої це виготовлялось, а також майже 110 тис. доларів, злитки золота вагою 2,5 кг.

Затриманій повідомили про підозру в незаконному переправленні через державний кордон, а також підроблення печаток та офіційного документу (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 ККУ). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Слідчі встановлюють інших учасників злочинної схеми.