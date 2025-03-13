Правоохоронці затримали 14 людей, причетних до оборудки

Українські, литовські та латвійські правоохоронці провели спецоперацію, в результаті якої викрили шахрайські організацію, що видурювала гроші в іноземців. 14 учасникам схеми повідомили про підозри, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у четвер, 13 березня.

За даними слідства, у місті Кам’янське на Дніпропетровщині група людей організувала шахрайський call-центр. Зловмисники виманювали гроші в громадян Європейського Союзу, телефонуючи їм та вимагаючи конфіденційну інформацію.

«”Працівники” центрів, використовуючи зашифровані дзвінки, представлялися співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Під приводом кваліфікованої допомоги вони вводили потерпілих в оману та виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі і паролі доступу до Інтернет-банкінгу. Надалі перераховували грошові кошти потерпілих на підконтрольні рахунки та на “криптогаманці”», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Загалом шахраї виманили у людей понад 11 млн грн. Від злочинних дій шахраїв постраждали щонайменше шестеро людей – це громадяни Литви та України.

У межах спільної слідчої групи (JIT) за участі українських, литовських та латвійських правоохоронців, у березні 2025 року злочинну організацію вдалося викрити. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 1 млн гривень та 160 тис. доларів США готівкою, банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, документацію, автомобілі.

14 учасникам організації повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі злочинної організації). 13 з фігурантів вже обрали запобіжні заходи.