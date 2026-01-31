Автомобіль комунальників атакував дрон на оптоволокні

Російські окупанти атакували дроном машину комунальників, які здійснювали ремонтні роботи на Донеччині. Внаслідок атаки загинув слюсар, ще двоє зазнали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними голови ОВА, росіяни скоїли атаку на машину комунальників поблизу Словʼянська у пʼятницю, 30 січня. Ворожий дрон атакував авто фахівців, коли вони поверталися з ремонту на інфраструктурному обʼєкті.

«Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє — поранені», – повідомив Вадим Філашкін.

У коментарі «Суспільному Донбас» генеральний директор КП «Компанія "Вода Донбасу"» Ігор Новак повідомив, що під атаку потрапили співробітники його підприємства. За словами Новака, комунальників атакував дрон на оптоволокні.

Загиблого та поранених працівників евакуювали з місця удару за допомогою працівників «швидкої допомоги». За словами Ігоря Новака, загиблий працював слюсарем аварійно-ремонтної відновлювальної бригади. У нього залишилася дружина та двоє дорослих дітей.