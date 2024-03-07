У Полонному під колесами авто загинув велосипедист

Вночі 7 березня в місті Полонне Шепетівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду легковика загинув 63-річний велосипедист. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

Як повідомляє поліція Хмельницької області, близько 00:25 на вулиці Академіка Герасимчука в Полонному 20-річний водій автомобіля ВАЗ 2109 збив 63-річного велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

У чоловіка, який перебував за кермом, взяли аналіз крові на стан сп'яніння. Результатів поки немає.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого) ККУ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.