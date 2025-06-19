У четвер та пʼятницю, 19-20 червня, через сильний вітер на Хмельниччині оголосили штормове попередження. У ці дні пориви сягатимуть до 20 м/с. Про це повідомив Хмельницький обласний центр з гідрометеорології.

«До кінця дня 19 червня та протягом доби 20 червня пориви вітру сягатимуть 15-20м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий», – повідомляють синоптики.

У пʼятницю, 20 червня, погода буде хмарною. Вдень прогнозують пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура в Хмельницькій області вночі від +8ºС до +13ºС, вдень від +15ºС до +20ºС. Температура у Хмельницькому вночі від +10ºС до +12ºС, вдень від +17ºС до +19ºС.

У суботу, 21 червня, в Хмельницькому буде хмарно й без опадів. Температура вночі складатиме +13°С, а вдень зросте до +20°С. У неділю, 22 червня, ясна погода очікується вранці та ввечері. Вночі прогнозують +13°С, а вдень до +23°С.