У середу, 18 червня, через сильний вітер на Рівненщині оголосили штормове попередження. У цей день пориви сягатимуть до 18 м/с. Про це повідомив Рівненський обласний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 18 червня буде хмарно, без істотних опадів. У Рівненській області температура повітря вночі коливатиметься від +10°С до +15°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26°С. У Рівному вночі прогнозують від +12°С до +14°С, а вдень до +25°С.

У четвер, 19 червня, можливий невеликий короткочасний дощ вдень і місцями гроза. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі від +11ºС до +16ºС, вдень від +18ºС до +23ºС.

Пʼятниця, 20 червня, буде хмарною. Вдень прогнозують короткочасний дощ, місцями грозу. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі від +8ºС до +13ºС, вдень від +15ºС до +20ºС.

У вихідні опадів не очікується. 21-22 червня температура вночі складатиме +13°С, а вдень зросте до +22°С.