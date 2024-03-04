У Кам’янець-Подільську реставруватимуть пам’ятку архітектури «Кушнірська башта»

Департамент містобудування та архітектури Кам’янець-Подільської міської ради провів конкурс на найкраще передпроектне рішення з реставрації пам’ятки архітектури ХVI-XVIII ст. «Кушнірська башта». Як повідомили на сторінці установи, 29 лютого журі обрало переможця – авторський колектив зі Львова під керівництвом Ольги Криворучко, чию роботу і втілять у життя.

Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Євген Філіпчук розповів ZAXID.NET, що конкурс вирішили провести через аварійний стан будівлі, що перебуває у комунальній власності міста.

«Кушнірська башта перебуває на балансі департаменту економіки та інфраструктури міста, який підготував на розгляд сесії відповідний проєкт рішення, а депутати за нього проголосували. Після цього провели конкурс – не будівництва, не реконструкції, а реставрації з пристосуванням, тобто це як була пам’ятка архітектури, так вона нею і залишиться», – зазначив Євген Філіпчук.

Всього учасники подали вісім конкурсних робіт, з яких журі обрали три найкращі. Преміальний фонд становив 180 тисяч гривень: за перше місце нагорода була 100 тис. грн, за друге – 50 тис. грн, а за третє – 30 тис. грн. Згідно з умовами конкурсу, реалізують проект команди, що посіла перше місце, – львівському колективу з шести учасників під керівництвом Ольги Криворучко. Вони запропонували «мінімально втручатися в будівельний об’єм башти й використовувати будівлю пам’ятки, як міський, виставковий, музейний, конференційний простір, що може включати туристичний інфопоінт, кафе, читальний зал і невеликий лекційний зал чи кінозал».

Ознайомитися з конкурсними проектами можна до 15 березня в приміщенні конференц-зали НІАЗ «Кам’янець», що на вул. П’ятницька, 9. У міськраді зазначили, що після виставки робіт планують розпочати реставрацію пам’ятки архітектури, проте коли точно це відбудеться, не уточнили. Також у міськраді поки що не повідомляють, скільки грошей потрібно для реставрації та звідки їх візьмуть.

Додамо, що Башта Стефана Баторія (Кушнірська башта) з’явилася на місці давньої міської брами ХІІІ століття. Її збудували у 1564-1565 роках під керівництвом начальника кам’янецької фортифікації Матвія Галичанина. Первісно башта була п’ятиярусною і мала еліптичну форму. Кушнірська башта є пам'яткою містобудування та архітектури України національного значення.