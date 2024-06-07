У ніч на п’ятницю, 7 червня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили 11 повітряних цілей.

«Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:41 до 04:59. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 53 ударні дрони типу Shahed і 5 крилатих ракет. Сили ППО збили усі усі ракети й 48 безпілотників у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.