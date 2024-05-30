У ніч на четвер, 30 травня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили десять повітряних цілей.

«Через атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії. Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:57 до 05:14. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 32 ударні дрони типу Shahed, 8 керованих ракет і 11 – крилатих. Сили ППО збили усі безполотники та 7 крилатих ракет у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.