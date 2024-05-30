Наслідки російського удару по Харківщині. 30 травня 2024 року

В ніч на четвер, 30 травня, росіяни здійснили масовану ракетну та дронову атаку на Україну. Окупанти атакували військові об’єкти та критичну інфраструктуру крилатими ракетами та ударними БпЛА типу Shahed. Крім того, російська армія випустила по Харківській області зенітні ракети. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

Окупанти випустили вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині. За інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова, окупанти атакували область з російського міста Бєлгород. У регіоні зафіксували щонайменше п’ять влучань. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті газової інфраструктури. Двоє людей отримали травми, ще одна людина – гостру реакцію на стрес.

У Харкові вночі росіяни влучили у двоповерхову адміністративну будівлю комунального підприємства. На місці події спалахнула пожежа. Шестеро жінок та один чоловік отримали легкі тілесні ушкодження.

Також на Харківщині російські обстріли зруйнували кінно-спортивного клубу у селі Мала Данилівка. Постраждалих немає.

Крім того, росіяни з Саратовської області (Росія) випустили по Україні 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. З району з Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда (Крим) окупанти запустили 32 ударних БпЛА типу Shahed.

Своєю чергою, українські захисники знищили сім російських крилатих ракет та всі 32 дрона-камікадзе. Українська ППО працювала у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

«Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – зазначили у прес-службі Повітряних сил.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 26 травня, росіяни атакували Україну понад десятком ракета та понад 30 ударними БпЛА. Вибухи лунали у чотирьох областях, проте українська протиповітряна оборона знищила більшість російських снарядів.