У ніч на п’ятницю, 29 березня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили три повітряні цілі.

«Сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито три ворожі цілі. Постраждалих чи пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає. Дякую нашим ЗСУ», – повідомив у Facebook перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 00:30 до 06:08. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 60 безпілотників типу Shahed і 39 ракет різних типів. Сили ППО збили 84 повітряні цілі.

Оновлено. Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що уламки збитих об’єктів пошкодили вікна та дахи шістьох приватних житлових будинків у громадах області, а також приміщення басейну дитячого табору.