Потерпілого з понівеченого автомобіля дістали рятувальники

У понеділок, 24 червня, поблизу села Верхняки Хмельницького району сталася смертельна ДТП, в якій загинув 29-річний військовослужбовець.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, аварія на трасі сполученням Житомир – Чернівці сталася близько 13:30. Унаслідок зіткнення вантажівки DAF під керуванням 45-річного хмельничанина з легковим автомобілем Ford, загинув 29-річний водій останнього.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, за кермом Ford перебував військовослужбовець зі Старокостянтинова.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.