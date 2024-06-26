На Хмельниччині у ДТП з вантажівкою загинув 29-річний військовий
Водій легковика служив в одній з військових частин Старокостянтинова
У понеділок, 24 червня, поблизу села Верхняки Хмельницького району сталася смертельна ДТП, в якій загинув 29-річний військовослужбовець.
Як повідомили у пресслужбі поліції області, аварія на трасі сполученням Житомир – Чернівці сталася близько 13:30. Унаслідок зіткнення вантажівки DAF під керуванням 45-річного хмельничанина з легковим автомобілем Ford, загинув 29-річний водій останнього.
Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, за кермом Ford перебував військовослужбовець зі Старокостянтинова.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.