У Шепетівському районі знешкодили нерозірвану частину «Іскандер М»

Неподалік одного із сіл Полонської громади вибухотехніки знешкодили нерозірвану частину «Іскандер М», в якій було півтонни вибухової речовини. Про це 1 квітня повідомили в поліції Хмельницької області.

«Ворожий снаряд у Шепетівському районі збили сили ППО під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади, що становило значну небезпеку для місцевих мешканців. Вибухівка була знешкоджена прямо на місці падіння», – зазначають правоохоронці.

У поліції також додали, що з початку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби ГУНП у Хмельницькій області здійснили понад 250 виїздів для знешкодження залишків ракет і безпілотників, якими ворог атакував регіон.