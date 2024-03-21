Нездетоновану частину Shahed знайшли в полі на Рівненщині

У Рівненському районі поліцейський офіцер громади та військовослужбовці виявили на полі нерозірвану частину російського дрону-камікадзе. Вибухотехніки її підірвали, аби знешкодити. Про це 21 березня повідомили в поліції Рівненщини.



«Під час однієї з чергових масованих атак Російської Федерації, сили протиповітряної оборони на території області збили безпілотний літальний апарат. Уламки Shahed, зокрема й бойову частину, яка не здетонувала, виявив поліцейський офіцер громади спільно з військовими в полі», – зазначили правоохоронці.





Відтак, працівники вибухотехнічної служби ГУНП обстежили територію. Частини безпілотника вилучили, а осколково-фугасну бойову частину – підірвали на місці. Орієнтовна вага вибухової речовини становила 40 кг.