Масова атака на Вінниччину була здійснена росіянами ще 14 березня

У лісі на Вінниччині поліцейські виявили російський дрон-камікадзе у нездетонованому стані. Про це повідомила поліція Вінницької області у вівторок, 19 березня.

Як розповіли у відомстві, що впродовж 17 та 18 березня до правоохоронців надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів Вінницької області. Згідно з повідомленням, один із виявлених дронів, який знайшли у лісі, був у нездетонованому стані.

Уламки трьох інших шахедів розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння. Їх знайшли у полях. Постраждалих людей чи пошкодження майна не було. Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників, частини дронів будуть вилучені та знищені.

Нагадаємо, що ввечері 14 березня російські окупанти атакували дронами Вінниччину. Під час атаки ворожий дрон-камікадзе влучив у житловий будинок внаслідок чого загинуло двоє людей.