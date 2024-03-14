У Вінницькій області російський безпілотник Shahed влучив у житловий будинок. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждало троє людей. Про це ввечері, 14 березня, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Повітряна тривога у Вінницькій області 14 березня почалася о 20:28 через рух БПЛА з території тимчасово окупованих південних територій України. За інформацією Повітряних Сил, безпілотники рухались через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Черкаську області в напрямку західних регіонів. Shahed також фіксували на Хмельниччині і Тернопільщині.

О 22:10 голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що внаслідок атаки на Вінниччині є влучання у житловий будинок.

«Троє людей госпіталізували. На місці працюють відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Наразі по всіх областях оголошений відбій повітряної тривоги. Інші наслідки атаки наразі не відомі.