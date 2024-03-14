У ніч на четвер, 14 березня, російські окупанти атакували Україну із застосуванням 36 ударних дронів Shahed. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Як розповіли у відомстві, сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 22 російські безпілотники.

Зокрема, Сили оборони півдня знищили два дрони Shahed, які залетіли в їхню зону відповідальності на Миколаївщині.

Як повідомили в Сумській ОВА, російські окупанти також атакували цивільну інфраструктуру Сумщини. Під удар потрапили Суми, Шостка, Тростянець та Білопілля. По Шостці та Тростянцю окупанти також завдали ракетних ударів. На місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби та уточнюють наслідки ударів.

Крім того, російська армія ракетою завдала ударів по Харкову. Міський голова Ігор Терехов у Telegram розповів, що один із БпЛА вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури, завдавши руйнувань. На місці працювали відповідні служби.

За уточненою інформацією, ударний безпілотник впав у середмісті посеред приватних будинків. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Згодом, Терехов повідомив, про атаку росіян, але вже ракетами С300 – у лісосмузі поряд із нежитловими приміщеннями. Зафіксовано незначні пошкодження кількох будівель, без жертв.